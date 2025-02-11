Производство семислойного гофрокартона начнется на предприятии в Клину

Производство запустят на дочернем предприятии «ЧелныУпак», расположенное в Клину. Комбинат уже начал сотрудничество с компанией «Гофромашины Премиум» на модернизацию гофроагрегата, который будет работать в Клину.

Новый проект, реализованный на подмосковной площадке, — это залог развитой отрасли экономики в регионе, в основе которой лежит здоровая конкуренция. В настоящее время на «ЧелныУпак» в Клину производят трехслойную и пятислойную гофроупаковку. Реализовывать проекты возможно благодаря современному оборудованию. Как следствие, ассортимент продукции и география сбыта расширяются.

Поставка оборудования в Клин запланирована на конец 2025 года. Выпуск семислойного гофрокартона начнется в первой половине 2026 года.

КБК — предприятие, которое входит в десятку крупнейших предприятий целлюлозно-бумажной промышленности России. На территории Клина функционирует с 2018 года. Продукция — гофрокартон, различные виды упаковки (обычные лотки, «американские коробки», ящики и шоу-боксы). Штат сотрудников состоит из 183 человек. Средняя заработная плата при полной загруженности работника достигает 114 тыс. руб. В настоящее время открыты вакансии укладчиков-упаковщиков, механика, машинистов ПВА и кладовщика.