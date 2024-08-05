Производство систем очистки воды запустят под Солнечногорском

На территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорском округе продолжается строительство производственно-складского комплекса по производству оборудования промышленных и бытовых систем очистки воды, застройщиком выступает компания «БКИ». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проконтролировали ход проведения работ и зафиксировали 12% строительной готовности объекта. Здесь планируют построить трехэтажное здание площадью порядка 14 тысяч квадратных метров. Произведенные системы очистки воды планируют реализовывать спортобъектам с бассейнами общего пользования, заводам пищевой продукции, фармкомпаниям и обычным потребителям. Завершить работы планируют в третьем квартале 2025 года, это позволит создать в округе 200 рабочих мест. Отметим, что проект реализуют при поддержке Центра Содействия Строительству при Правительстве Московской области, в него вложили порядка двух миллиардов рублей.

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