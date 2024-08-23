Производство систем управления для башенных кранов появится на территории Подмосковья

На территории городского округа Домодедово на земельном участке в рамках программы «Земля за 1 рубль» компанией «САР» планирует создать производство электрических систем управления подъемным оборудованием башенных кранов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ожидается, что инвестор вложит в запуск нового импортозамещающего предприятия почти двадцать с половиной миллионов рублей. На производстве будет создано около двадцати новых рабочих мест для жителей муниципалитета. Выпуск первой продукции намечен на 2026 год.

Проект стартовал в начале прошлого года с разработки джойстика — компонента системы управления. Сейчас готова вся проектная и техническая документация, изготовлены опытные образцы, проведены стендовые испытания на кранах, готовятся документы для сертификации. После этого начнется серийный выпуск продукции.

«Участок, предоставленный компании в аренду, небольшой — три тысячи квадратных метров. Но это, по словам предпринимателя, вполне достаточно, чтобы перенести существующее производство с арендуемых площадей на новую площадку и создать современный производственный комплекс», — рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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