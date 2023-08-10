Производство сыров премиум-класса налажено в Московской области

Крафтовая семейная сыроварня «Частная сыроварня № 1» изготавливает в Подольске различные виды сыров премиум-класса из коровьего и козьего молока, сообщили в областном Минсельхозпроде. Предприятие выпускает более 30 видов сыров в смену.

«Регион занимает лидирующие позиции в стране по объемам производства сыра и развивает мощности. Сегодня в Подмосковье изготавливают множество сыров разных ценовых сегментов: от эконома до премиум. Однако по своим вкусовым качествам продукция не уступает мировым аналогам», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

В министерстве уточнили, что рецепты для приготовления сыров были адаптированы в соответствии с характеристиками и свойствами молока, что придает продукту неповторимый вкус. На сыроварне выпускают сыры «Стилтон Берг», «Гауда с трюфелем», «Пьяный бык», «Брюш де Шерм» и многие другие. Произведенную продукцию можно встретить как в ресторанах, так и в магазинах и на маркетплейсах.