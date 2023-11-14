Производство технических газов в баллонах запустят в Московской области

В Подмосковье появится производство технических газов в баллонах, которые смогут использовать на различных промышленных и коммерческих объектах, строительных площадках и не только, сообщили в областном Мининвесте. Его запустит ООО «Сибирский газ» в Наро-Фоминском округе.

В ведомстве уточнили, что предприятие будет экологичным, участок для размещения производственной площадки помогла подобрать Корпорация развития Московской области (КРМО). Выйти на полную мощность предприятие сможет в первом квартале следующего года.

«Общий объем инвестиций в проект, который будет реализован в течение пяти лет, составит более 300 млн рублей. Сейчас на предприятии создано около 20 рабочих мест, в ближайшее время штат будет увеличен до 40 человек. До конца ноября компания планирует приступить к производству тестовых партий», — рассказала зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Генеральный директор ООО «Сибирский газ» Вадим Тагунов уточнил, что для производства используется сургутский газ, который считается наиболее чистым. В следующем году компания также планирует запустить линию по производству электродов для сварки металлоконструкций в строительстве в целях импортозамещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.