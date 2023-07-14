Производство виски в новом формате запустили в Подмосковье

Группа компаний «Руст» запустила производство шотландского виски в новом объеме в Балашихе на заводе «Парламент Продакшн», сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Теперь предприятие выпускает виски в формате 0,2 литра. Такой объем востребован у потребителей и позволит укрепить позиции компании в сегменте малых литражей», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, до конца года в регионе планируют произвести более 200 тысяч девяти литровых коробов виски. В министерстве уточнили, что проект по локализации розлива виски Darrow на заводе группы «Парламент Продакшн» реализовали в регионе в рамках проекта по импортозамещению в прошлом году. Это позволило производителям сократить расходы по логистике.