Производство военной экипировки с функцией экстренной остановки кровотечения может появиться на предприятиях Подмосковья

Производство военной экипировки, оснащенной функцией экстренной остановки кровотечения, может появиться на подмосковных предприятиях. Такая запатентованная разработка есть у одного из офицеров регионального отряда специального назначения «Гром».

Депутат Госдумы Геннадий Панин в Луганске посетил отряд специального назначения «Гром». Один офицер обратился к парламентарию с просьбой помочь разместить на действующих производствах форменной одежды его запатентованную разработку: военную форму с возможностями экстренной остановки кровотечения.

«Это передовая разработка. Ее заявленный функционал действительно необходим в условиях военных действий. Обязательно переговорю с подмосковными предприятиями, руководством области с целью запустить производство востребованной продукции», — сказал депутат.

Еще одним обращением к парламентарию стали проблемы, с которыми сталкиваются прикомандированные сотрудники полиции во время несения службы.

«Без внимания вопросы не оставим. Они справедливы и требуют законодательного регулирования. Будем заниматься», — прокомментировал Панин.

Как отметил парламентарий, важным было услышать слова поддержки в адрес президента России Владимира Путина по пресечению мятежа конца июня.

Землякам Геннадий Панин передал не только слова благодарности за службу от жителей Подмосковья, но и необходимое для выполнения боевых задач вооружение: квадрокоптер, коллиматорные прицелы, планшеты, тепловизионные монокуляры, активные наушники.