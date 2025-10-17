Произвол приставов или справедливая мера? В Госдуме решили уточнить правила лишения прав для алиментщиков

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила главе ФССП Дмитрию Аристову урегулировать процедуру временного лишения специальных прав для злостных неплательщиков алиментов. Цель инициативы — исключить возможность произвольного применения этой меры приставами. Документ находится в распоряжении РИА Новости .

Поводом для обращения стали многочисленные жалобы граждан, поступающие в комитет. Люди указывают на отсутствие единых и прозрачных критериев для принятия решения о временном ограничении прав, такого как лишение водительского удостоверения, права на охоту или владение оружием.

Несмотря на то, что действующий закон «Об исполнительном производстве» предоставляет приставам такое право, Останина настаивает на необходимости разработки детального регламента. По ее мнению, это обеспечит соблюдение прав граждан, при этом сохранив саму меру как эффективный инструмент воздействия на должников.

В обращении отмечается, что приставы и так обязаны подходить к каждому случаю индивидуально, чтобы побудить человека к выплате задолженности.

