Прокачать медиа-навыки: В Москве стартует трёхдневный интенсив для журналистов

В рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» (нацпроект «Молодёжь и дети») при поддержке Росмолодёжи в восьми федеральных округах страны запланирована серия обучающих семинаров, посвящённых медиа и журналистике. Первое мероприятие для Центрального федерального округа пройдёт в Москве с 23 по 25 июня 2025 года. Организатором выступит Министерство молодёжной политики Калининградской области совместно с АНО «Молодёжный центр «ШУМ».

К участию приглашаются медиаспециалисты, авторы контента, пресс-секретари государственных и НКО, а также начинающие профессионалы отрасли. Интенсив продолжительностью три дня нацелен на развитие регионального профессионального сообщества через обмен знаниями и совершенствование практических навыков.

Программа семинара сочетает лекции и воркшопы от экспертов индустрии. Ключевыми темами станут:

Стратегии продвижения организаций и проектов;

Формирование единой информационной повестки;

Создание патриотического контента;

Поддержка локальных инициатив через истории активных жителей региона.

Особый акцент будет сделан на кейсы, связанные с освещением деятельности людей, развивающих социальные и предпринимательские проекты в своих округах.