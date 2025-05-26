Прокачать медиа-навыки: В Москве стартует трёхдневный интенсив для журналистов
Фото: [Фото: Росмолодежь]
В рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» (нацпроект «Молодёжь и дети») при поддержке Росмолодёжи в восьми федеральных округах страны запланирована серия обучающих семинаров, посвящённых медиа и журналистике. Первое мероприятие для Центрального федерального округа пройдёт в Москве с 23 по 25 июня 2025 года. Организатором выступит Министерство молодёжной политики Калининградской области совместно с АНО «Молодёжный центр «ШУМ».
К участию приглашаются медиаспециалисты, авторы контента, пресс-секретари государственных и НКО, а также начинающие профессионалы отрасли. Интенсив продолжительностью три дня нацелен на развитие регионального профессионального сообщества через обмен знаниями и совершенствование практических навыков.
Программа семинара сочетает лекции и воркшопы от экспертов индустрии. Ключевыми темами станут:
- Стратегии продвижения организаций и проектов;
- Формирование единой информационной повестки;
- Создание патриотического контента;
- Поддержка локальных инициатив через истории активных жителей региона.
Особый акцент будет сделан на кейсы, связанные с освещением деятельности людей, развивающих социальные и предпринимательские проекты в своих округах.