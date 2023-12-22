Прокуратура добилась блокировки известного сайта с кемеровскими проститутками

Также через суд удалось заблокировать популярный аниме-паблик в соцсетях, который размещал неправомерную информацию.

Сайт, где можно было заказать жрицу любви в Кемерово, попал под блокировку. Такое решение приняли в Центральном районном суде города после обращения прокуратуры. За размещение откровенной и возмутительной информации предусмотрено наказание по административной или уголовной статье, пишет издание «Vse42.ru».

Вместе с этим суд запретил ряд других сайтов и пабликов. Один из них демонстрировал изображения в стиле аниме: блокировку группа получила за пропаганду нетрадиционных ценностей и публикацию порнографических материалов.

В суде уточнили, что официальное решение еще можно обжаловать в суде.