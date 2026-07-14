Прокуратура и СК начали проверку после обрушения грунта в Новосибирске

Масштабный обвал грунта, вызванный повреждением подземных коммуникаций, стремительно увеличивается в размерах и уже поглощает деревья. Об этом пишет КП-Новосибирск.

Разрастающаяся катастрофа в жилом секторе

В Горском микрорайоне Новосибирска возле многоэтажного дома № 10 зафиксировано опасное расширение зоны провала земли. Очевидцы сообщают, что просадка почвы не прекращается и площадь разрушения увеличивается буквально каждый час. Ситуация обострилась до такой степени, что в образовавшуюся глубокую промоину целиком провалилось крупное дерево, росшее на придомовой территории.

Несмотря на то, что опасный участок оперативно обнесли защитным ограждением, остановить продолжающееся осыпание стенок котлована пока не удается. Основным фактором, спровоцировавшим ЧП, специалисты называют крупный прорыв на водопроводной магистрали.

Реакция ведомств и коммунальные ограничения

По факту масштабного проседания дорожного покрытия и земли надзорные органы региона развернули масштабные разбирательства. Прокуратура Новосибирской области совместно с сотрудниками областного Следственного управления СК России организовали официальные проверки. Следователям и прокурорам предстоит установить точные технологические причины инцидента, а также дать правовую оценку действиям или бездействию коммунальных служб, ответственных за содержание сетей.

Ликвидацией аварийной ситуации профильные бригады занимаются с 12 июля. Ремонтники перекрыли поврежденный трубопровод, организовав для жильцов пострадавших многоэтажек подачу ресурса по обходным схемам. Стоит отметить, что в ряде жилых зданий коммунальная услуга отсутствует еще с 8 июля. Согласно официальным планам, восстановить стабильное водоснабжение и завершить все работы планируется не ранее 22 июля.