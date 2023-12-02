Прокуратура ЯНАО рассказала о самых популярных мошеннических схемах
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Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», соответствующая информация была опубликована на странице ведомства в социальных сетях. Конечно, такие практики распространены и за пределами округа.
Итак, наиболее популярным способом изъятия денег у доверчивых ямальцев являются звонки он лже-сотрудников банка. Звонивший обычно сообщает жертве о том, что на нее кто-то пытается оформить кредит.
В качестве еще одного метода получения средств мошенники используют фишинговые мобильные приложения. Аферисты таким образом получают доступ к банковским счетам. Также часто бывает, что люди получают сообщения от федеральных ведомств и известных телеком-операторов, которыми притворяются мошенники.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Саяногорске пенсионерка два года подряд переводила деньги одним и тем же аферистам.