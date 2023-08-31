Прокуратура на Камчатке изучает видео с оскорбившей лежачего пациента медсестрой

Елизовская городская прокуратура на Камчатке занимается проверкой видеоматериала, на котором запечатлено, как сотрудница местной больницы оскорбляет лежачего пожилого пациента. Сообщение региональной прокуратуры было распространено пресс-службой ведомства.

Там сообщается о проведении проверки материала, появившегося накануне в соцсетях. Сообщается также, что при участии Роспотребнадзора, видеоматериалу будет дана комплексная оценка. Эксперты проверят качество оказания медпомощи, соблюдения санитарных требований и поведения сотрудников учреждения.

Ранее сообщалось о том, что в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как санитарка больницы на Камчатке оскорбляет пожилого лежачего пациента, который поступил с переломом шейки бедра.