Прокуратура Петербурга опубликовала снимки автобуса, сгоревшего дотла

По делу возгорания общественного транспорта полиция организовала проверку. Судя по предварительной информации, во время пожара в салоне автобуса не было пассажиров. Об этом сообщают «Невские новости»

Стало известно, что на Ланском шоссе Санкт-Петербурга загорелся лазурный автобус. Первыми кадрами с места происшествия в социальных сетях поделились пользователи социальных сетей. Однако позже местная прокуратура опубликовала официальные фотографии.

По этим снимкам видно, что автобус сгорел дотла. Он не подлежит восстановлению.

Согласно показаниям очевидцев, водитель общественного транспорта действовал оперативно, из-за чего пострадавших не оказалось. К тому же, пожар помогали сбить и автомобилисты с помощью своих огнетушителей.