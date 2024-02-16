Прокуратура предостерегла россиян от участия в массовой акции в центре Москвы

Московская прокуратура предупреждает местных жителей об опасности участия в массовой акции, запланированной в центре города. К участию в данной акции россиян призывают на просторах интернета и в соцсетях. Соответствующее заявление сделали представители российского ведомства на официальном сайте .

В сообщении представителей говорится, что в связи с распространением подобных призывов, московская прокуратура сочла нужным предупредить россиян о недопустимости подобных действий и нарушения закона.

Представители органа также указали на то, что мероприятие не согласовано организаторами с местными органами исполнительной власти. Представители прокуратуры подчеркнули, что несанкционированные акции и призывы к участию – административное нарушение, и оно может повлечь за собой наказание вплоть до административного ареста гражданина.