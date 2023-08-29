Прокуратура прекратила расследование в отношении фронтмена группы Rammstein
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Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн сумел убедительно опровергнуть все обвинения в сексуальных домагательствах, сообщает Bild.
Таким образом, берлинская прокуратура прекратила начатое в отношении музыканта расследование.
Ранее ирландка Шелби Линн рассказала, что Линдеманн подмешал ей наркотик в пиво и пытался склонить к сексу. После этого еще несколько девушек заявили, что их приглашали на секс-вечеринки с участием музыкантов Rammstein.
60-летний Линдеманн категорически отвергал все обвинения. Теперь заявительницам может грозить тюремный срок за клевету.