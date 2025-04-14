Прокуратура просит отправить американца Татера в психбольницу на лечение

Прокуратура Москвы обратилась в Мещанский суд с просьбой поместить гражданина США Джозефа Татера на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом ТАСС сообщил адвокат американца Полина Власюк.

По ее словам, американца принудительно госпитализировали в больницу им. Н. А. Алексеева после того, как мужчину отпустили под подписку о невыезде. Власюк сообщила, что Татера снова доставят в Мещанский суд столицы для слушания его дела.

«Надзорный орган попросил районный суд отправить его на принудительное лечение в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, но мы считаем, что это незаконно, и будем добиваться справедливого по делу решения», — сказала Власюк.

Татер был задержан после инцидента, произошедшего 12 августа 2024 года в отеле Radisson в Москве. Мужчина вел себя агрессивно по отношению к сотрудникам отеля. К месту происшествия вызвали полицию.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли в Radisson, Татер отказался предъявлять им документы и применил силу к сотруднице полиции.

Мещанский суд Москвы 14 августа признал американца виновным в мелком хулиганстве, назначив административный арест на 15 суток.

Однако на следующий день Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело по факту нападения на представителя полиции. После этого Татера поместили в следственный изолятор (СИЗО), где он не признал свою вину.

В ходе судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского, медики обнаружили у Татера психическое расстройство.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае кассационный суд снизил срок американцу Гордону Блэку.