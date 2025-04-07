В Приморье кассационный суд снизил срок американцу Блэку

Девятый кассационный суд частично удовлетворил апелляцию на приговор, вынесенный Гордону Блэку, военнослужащему армии США. Его осудили во Владивостоке за кражу и угрозу убийством. Срок наказания был снижен до трёх лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Об этом стало известно от корреспондента РИА Новости, который присутствовал в зале суда.

Год назад Блэк посетил Владивосток, чтобы встретиться со своей российской подругой, с которой он познакомился в Южной Корее. В ходе конфликта, по информации прокуратуры, он «схватил девушку за шею, что она восприняла как угрозу своей жизни», после чего украл у нее 10 тыс рублей.

В июне 2024 года Блэку было назначено наказание в виде трёх лет и девяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В августе Приморский краевой суд оставил приговор без изменений. В середине марта текущего года защита гражданина США подала кассационную жалобу с просьбой смягчить наказание по статье о краже.

В первый день недели, 7 апреля, состоялось рассмотрение жалобы. Блэк участвовал в процессе дистанционно, используя видеосвязь.

«Смягчить назначенное Блэку наказание по пункту „в“ части 2 статьи 158 до 3 лет 2 месяцев лишения свободы… Окончательно назначить Блэку три года два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — зачитала вынесенное решение судья Галина Познер.

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