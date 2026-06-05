Прокуратура Самарской области начала проверку после жалоб на УК в «Короле Льве»

Прокуратура Самарской области организовала проверку после сообщений о том, что в новом жилом комплексе «Король Лев» на Московском шоссе для жильцов ограничили пользование грузовыми лифтами. Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, поводом для вмешательства стала информация, распространившаяся в соцсетях.

По словам очевидцев, ограничения ввели практически сразу после того, как собственники получили ключи от квартир. При этом на фасадах зданий появились строительные лебедки, за подъем вещей с помощью которых управляющая компания, по утверждениям жильцов, берет отдельную плату. Прокуратура намерена установить, насколько правомерны действия УК и соблюдались ли права новоселов.

Всего в текущем году в Самаре планируется заменить 478 лифтов. Контракты с подрядными организациями были заключены еще в конце прошлого года, а сами работы стартовали в январе–феврале.