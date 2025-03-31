Прокуратура выявила дискриминацию в объявлениях о работе во «ВКонтакте»

С начала 2025 года московские суды приняли решения о блокировке как минимум 18 страниц в социальной сети «ВКонтакте», на которых размещались объявления о работе, предназначенные исключительно для славян. Данная информация содержится в текстах судебных постановлений, передает ТАСС.

Все решения о блокировке были вынесены Нагатинским и Чертановским районными судами Москвы в течение февраля и марта 2025 года.

Причиной блокировки послужили объявления о найме строителей для работы в московском регионе, размещенные на указанных страницах. Вакансии содержали обязательное условие о славянском происхождении соискателей.

Подобные объявления были обнаружены прокуратурой в ходе регулярного мониторинга интернет-пространства. Прокуратура усмотрела в таких требованиях признаки дискриминации по национальному признаку и нарушение трудовых прав граждан. Суды поддержали позицию надзорного органа.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных.