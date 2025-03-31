Сотрудники МВД раскрыли новую схему мошенничества в соцсетях

Мошенники продолжают придумывать новые способы обмана граждан. Недавно сотрудники МВД РФ раскрыли очередную мошенническую схему. Теперь аферисты начали запускать в соцсетях «сбор средств для неизлечимо больных», сообщает РИА Новости.

Суть схемы заключается в том, что мошенники организуют массовую кампанию с призывами о помощи, собирая деньги для смертельно больного человека, который якобы собирается проходить лечение в больнице, специализирующейся на сложных случаях.

Когда нужная сумма собрана, пациент проходит лечение, но в результате умирает, так как изначально был неизлечимо болен. Тогда часть денег возвращается на счет фонда от клиники, где лечился пациент, так как лечение не было завершено. Эти средства мошенники могут потратить на свои личные нужды.

Проблема в том, что данная преступная схема почти недоказуема. Организаторы сбора средств исчезают из соцсетей, а люди, которые перевели деньги, не могут получить отчеты о расходах или информацию о судьбе оставшихся денежных средств.

Ранее сообщалось о том, что в Коломне полицейский предотвратил попытку мошенничества на 1,5 млн руб. в отношении пенсионерки.