Прокуратура выявила недостатки в организации питания в 77 школах Красноярска
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Прокуратура Красноярского края выявила срыв школьного питания в 77 из 101 школ краевого центра, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Питание школьников в этих учебных заведениях осуществляют «Межрегиональная кейтеринговая компания» и «КрасПит».
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения на школьных пищеблоках: отсутствие необходимого штата сотрудников и инвентаря, плохое качество продуктов.
Прокуратура внесла предписание мэрии Красноярска, в следственный комитет переданы материалы для возбуждения уголовного дела по признакам халатности.
15 сентября трое учеников красноярской школы №12 обратились в больницу с признаками кишечной инфекции, один ребенок был госпитализирован.