Прокуратура взяла под контроль расследование ДТП в Кашире, где погиб младенец

В подмосковной Кашире произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате аварии, которая случилась около 20:00 в четверг, 7 августа, пострадал водитель «ВАЗ-2114».

По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления ГИБДД, грузовик Sitrak, двигаясь по дороге, столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2114», который ехал навстречу.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, покинув главную дорогу и направившись в сторону деревни Яковское, не уступил дорогу автомобилю марки «ВАЗ-2114».

От легкового автомобиля практически ничего не уцелело. В результате аварии погибли водитель «Жигулей», его супруга и их трёхмесячный внук. Мать мальчика была госпитализирована.

По данному инциденту проводится проверка, и рассматривается возможность возбуждения уголовного дела. Прокуратура взяла расследование под свой надзор.