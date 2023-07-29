Прокуратурой начата проверка массового отравления на предприятии в подмосковном Красногорске

Как проинформировали в пресс-службе надзорного ведомства, к настоящему времени уже известно о 31 случае госпитализации пострадавших.

Всего же, по данным Роспотребнадзора, не менее 37 человек почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой одного из местных предприятий.

«Вечером 28 июля с признаками отравления … госпитализированы 29 работников предприятия Красногорска. Все … почувствовали недомогание после обеда в рабочей столовой», — сообщает прокуратура Московской области в своем аккаунте в соцсетях.

Что именно за предприятие не уточняется. Однако, как передает 112, речь идет о предприятии «Союзснаб».

В прокуратуре Красногорска подчеркнули, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и выявлена степень вины каждого из сотрудником данной точки общепита.