Прокурор выехал на место: подробности убийства 12-летнего ребенка в Ногинске

Страшная трагедия произошла в Богородском городском округе Подмосковья. Днем 16 марта 2026 года в съемной квартире одного из домов Ногинска обнаружили тело ребенка. Погибшему мальчику 2014 года рождения было всего 12 лет. По предварительным данным, смерть наступила в результате множественных ножевых ранений в область грудной клетки.

В той же квартире находилась мать погибшего. Женщина экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, ее состояние не уточняется.

Следственные органы возбудили уголовное дело по особо тяжкой статье — пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). На место происшествия незамедлительно выехал Ногинский городской прокурор Алексей Пальчик, который лично координирует действия правоохранителей на начальном этапе расследования.

Городская прокуратура взяла на контроль не только ход следствия, но и установление всех обстоятельств произошедшего. Правоохранители проверяют версии случившегося, выясняют мотивы преступления и круг лиц, которые могли быть причастны к гибели ребенка. Также предстоит оценить, в каких условиях проживала семья и не было ли ранее сигналов о неблагополучии.