Промоутер Лесниченко назвала способы выбора хорошего вина стоимостью до 500 рублей

В Роскачестве считают мифом утверждение о плохом качестве дешевого вина. Винный промоутер Влада Лесниченко рассказала, можно ли купить хорошее вино ценой до 500 рублей и на что следует обращать внимание в составе напитка. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее мнению, в данном случае необходимо иметь представление о хороших винодельнях. Так, она рекомендует вина Тамани — это предприятия «Кубань-Вино» и «Фанагория», а также винное хозяйство «Дербент Вино» в Дагестане.

Эксперт подчеркнула, что не следует пугаться добавок в составе вина. Так, вина содержат минимальный объем сульфитов и разных стабилизаторов. Однако если на упаковке указано, что данный продукт является винным напитком, то его нельзя употреблять, а на качественном продукте указано слово «вино» и сорта винограда.