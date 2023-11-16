Промышленники Химок участвуют в выставке в Дубае

Международная авиационно-космическая выставка «Dubai Airshow-2023» — одно из главных мировых событий в гражданской, военной авиационной и космической промышленности. Попасть сюда мечтают многие предприятия. Среди участников от Подмосковья — НПО «Энергомаш» и НПО им. Лавочкина из Химок.

В выставочном комплексе «Dubai World Central», в профильном павильоне «Космос» № 1305 НПО «Энергомаш» представил макеты жидкостных ракетных двигателей для различных модификаций носителей и не только. И этой продукцией уже заинтересовались гости аэросалона.

НПО им. Лавочкина же показало космическую систему «Электро-Л». Рядышком расположились орбитальный космический аппарат «Луна-26» и разгонный блок «Фрегат-СБ». Последний может выводить один или группу спутников на различные орбиты за один запуск.

Напомним, Международную авиационно-космическую выставку «Dubai Airshow-2023» организовывает правительство ОАЭ, Департамент гражданской авиации эмирата Дубай и Министерство обороны ОАЭ. Сюда съезжаются тысячи профильных предприятий и организаций со всего мира.