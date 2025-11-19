«Промышленный туризм»: бойцы СВО из Коломны ознакомились с производством трубопроводной арматуры

Ветераны специальной военной операции из Коломны посетили завод «АДЛ» в поселке Радужный в рамках профориентационной экскурсии. Мероприятие прошло при поддержке фонда «Защитники Отечества» и местных ветеранских организаций.

Коломна участвует в пилотном проекте региональной программы «Промышленный туризм». Цель проекта — знакомить ветеранов и их семьи с современными технологиями и востребованными профессиями в промышленности.

Завод «АДЛ» производит более 800 тыс. единиц трубопроводной арматуры в год — шаровые краны, затворы и клапаны, используемые в строительстве, энергетике и ЖКХ. Участники экскурсии увидели производственный процесс, узнали о вакансиях и условиях работы.

По словам организаторов, благодаря таким инициативам уже более 20 членов из семей ветеранов трудоустроили за все время работы в Коломне фонда, центра и отделения ассоциации. Экскурсии проводятся ежемесячно.