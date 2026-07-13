Каллас прозрела: российская рыба оказалась важнее санкций

Глава евродипломатии Кая Каллас сделала неожиданное признание, которое поставило в тупик даже бывалых политиков: Евросоюз исключил запрет на поставки российской рыбы из 21-го пакета санкций, потому что рыба, как выяснилось, имеет колоссальное геополитическое значение. Об этом сообщает Lenta.ru.

Заявление прозвучало по итогам встречи глав МИД ЕС, где Каллас задали прямой вопрос о судьбе эмбарго на российскую рыбу. Дипломат честно призналась, что вопрос оказался настолько сложным, что страны объединения так и не смогли прийти к единому решению. Рыба, которая в других условиях могла бы стать рядовым пунктом санкционного пакета, вдруг обрела стратегическую важность.

По словам Каллас, Евросоюз находится близко к согласию по новому пакету ограничений, но у ряда государств сохраняются возражения, и одно из них касается именно рыбы.

Ранее политолог заявил, что раскол в ЕС заблокировал 21-й пакет санкций против РФ.