Табличка саммита рухнула перед Зеленским: знак судьбы или дурной атрибут

Символическая неловкость омрачила прибытие Владимира Зеленского на саммит «коалиции желающих» в Париже — огромный баннер с названием мероприятия рухнул прямо перед выходящим из машины президентом Украины, заставив Макрона обернуться и указать на упавшую конструкцию. Об этом сообщает Associated Press.

В тот самый миг, когда кортеж Зеленского подъехал к Елисейскому дворцу, табличка с грохотом рухнула на землю. Макрон, встречавший гостей, обернулся на звук, жестом указал на оплошность, и персонал быстро вернул баннер на место. Этот инцидент уже окрестили «дурным знаком».

Организаторы поспешили оправдаться, сославшись на порыв ветра, однако зрители заметили, что погода была безветренной.

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