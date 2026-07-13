Табличка саммита рухнула перед Зеленским: знак судьбы или дурной атрибут
В Париже табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия Зеленского
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]
Символическая неловкость омрачила прибытие Владимира Зеленского на саммит «коалиции желающих» в Париже — огромный баннер с названием мероприятия рухнул прямо перед выходящим из машины президентом Украины, заставив Макрона обернуться и указать на упавшую конструкцию. Об этом сообщает Associated Press.
В тот самый миг, когда кортеж Зеленского подъехал к Елисейскому дворцу, табличка с грохотом рухнула на землю. Макрон, встречавший гостей, обернулся на звук, жестом указал на оплошность, и персонал быстро вернул баннер на место. Этот инцидент уже окрестили «дурным знаком».
Организаторы поспешили оправдаться, сославшись на порыв ветра, однако зрители заметили, что погода была безветренной.
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