В Одинцово прокуратура установит обстоятельства падения ребенка из окна многоквартирного дома

Одинцовская городская прокуратура устанавливает обстоятельства падения двухлетнего ребенка из окна многоквартирного дома, инцидент произошел в понедельник, 13 июля, около 10:00 в поселке базы отдыха «Солнечная Поляна». Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Мальчик выпал из окна квартиры на четвертом этаже. По предварительным данным, родители оставили его без присмотра в комнате с открытым окном. Ребенок забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и упал вниз. Его госпитализировали в медицинское учреждение с различными травмами, ход и результаты процессуальной проверки по данному факту взяла под контроль городская прокуратура.

Родителей призвали не оставлять детей без присмотра рядом с открытыми окнами.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.