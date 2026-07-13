Новосибирская кошатница с 80 питомцами устроила бойню, защищая свой дом-приют

В Новосибирске зоозащитники столкнулись с безумной кошатницей, которая превратила частный дом в зловонный приют для 80 кошек, а когда волонтеры попытались вызволить животных, хозяйка набросилась на них с опасной бритвой. Об этом сообщает Lenta.ru.

О кошмаре волонтеры узнали полтора месяца назад — соседи жаловались на ужасный запах и трупы животных во дворе. Когда зоозащитники приехали на место, они увидели не просто переполненный дом, а настоящую зону бедствия: животные жили в собственных экскрементах, без еды и воды. Но как только активисты попытались забрать питомцев, 64-летняя хозяйка пришла в ярость, схватила бритву и атаковала незваных гостей. В результате один из волонтеров получил телесные повреждения — насколько серьезные, пока не уточняется.

Полиция, вызванная на место, все же сумела утихомирить агрессивную женщину и начать эвакуацию животных. Более 80 кошек, многие из которых больны и истощены, сейчас находятся под опекой ветеринаров. В отношении владелицы возбуждено уголовное дело — теперь ей грозит срок за нападение на добровольцев и жестокое обращение с животными.

Ранее стало известно, что запрещено делать в макушку лета, чтобы не лишиться здоровья.