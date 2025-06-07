Пропалестинские активисты облили розовой краской здание Министерства обороны Финляндии

В финской столице произошло ЧП. Там двое пропалестинских активистов облили розовой краской вход в здание Министерства обороны. Об этом сообщил портал Yle.

По имеющимся данным, акт вандализма совершили мужчина и женщина. Они распылили на стены на входе в здание розовую краску, после чего сбежали с места ЧП. Это произошло в ночь на 7 июня.

«Ответственность за атаку взяла на себя группа активистов Palestine Action», — указали журналисты.

По их словам, эта организация выступает резко против военного конфликта в Газе, а также против сотрудничества финских военных с Израилем. Причиненный Минобороны ущерб квалифицируется как тяжкий. Полиция уже приступила к расследованию этого ЧП, а также поиску злоумышленников.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии решили резко увеличить срок проживания в стране для получения вида на ПМЖ. На данный момент в стране необходимо прожить не менее четырех лет, чтобы получить такой документ. Теперь этот срок увеличат в полтора раза, до шести лет. Помимо этого появятся дополнительные условия. Получатель документа обязан отработать в стране не менее двух лет.