Власти Финляндии решили резко увеличить срок проживания в стране для получения вида на ПМЖ

Правительство Финляндии уже внесло в парламент проект документа, по которому всем иностранцам придется прожить в стране шесть лет, чтобы получить в ней вид на жительство. Об этом сообщило агентство «Прайм».

Издание сослалось на заявление, сделанное финским Министерством внутренних дел. По его заявлению, в Финляндии решили заметно поднять планку для получения вида на жительство. На данный момент в стране необходимо прожить не менее четырех лет, чтобы получить такой документ.

«Непрерывный период проживания, требуемый для получения постоянного вида на жительство, будет увеличен с четырех до шести лет», — указали в МВД.

Два года из этих шести соискатель ВНЖ должен работать в стране. Также ему предстоит показать навыки владения финским либо шведским языком на удовлетворительном уровне. По новому закону, срок в четыре года будет применяться только при выполнении дополнительных условий. Среди них владение языком на высоком уровне, признание в Финляндии степени магистра либо кандидата наук, а также высокий годовой доход. Если парламент примет такой закон, то он начнет действовать уже с начала 2026 года.

Ранее сообщалось, что НАТО начинает с территории Финляндии запуск разведывательных беспилотников. Для этого в стране могут построить специальную базу, которая будет создана именно для таких целей. Тестовые пуски начнутся в июне и пройдут на протяжении нескольких недель.