Пропалестинские активисты проникли в редакцию The New York Times

Сотни протестующих собрались в американском городе Нью-Йорк для участия в акции в поддержку прекращения огня в Газе. Некоторые протестующие проникли в здание редакции местного издания The New York Times. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что акция протеста началась с проезжей части на одной из манхэттенских улиц и с лозунгов «Свободу Палестине». Известно, что большое количество протестующих вынесли транспаранты с призывами о прекращении «геноцида Палестины» и «свободы палестинцам».

В ходе акции протестующих проникли в здание, в котором располагается редакция местного издания. Сообщается, что некоторые уже были задержаны местной полицией, а возле здания теперь дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщают журналисты, на одной из полицейских машин протестующие написали «Освободите Газу».