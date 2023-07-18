Пропавшая в городе Шахты Ростовской области шестилетняя девочка нашлась живой

Ранее сообщалось, что под Ростовом-на-Дону пропал шестилетний ребенок. Неизвестный, который мог похитить девочку, попал в объективы видеокамеры. Видно, как мужчина купил себе пиво, а девочке – конфеты. В интернете появилась информация, что прохожим неизвестный предоставлялся как отец ребенка.