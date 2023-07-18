Пропавшая в городе Шахты Ростовской области шестилетняя девочка нашлась живой
Фото: [© Сергей Венявский / РИА Новости]
Ранее сообщалось, что под Ростовом-на-Дону пропал шестилетний ребенок. Неизвестный, который мог похитить девочку, попал в объективы видеокамеры. Видно, как мужчина купил себе пиво, а девочке – конфеты. В интернете появилась информация, что прохожим неизвестный предоставлялся как отец ребенка.
Как сообщил журналистам представитель Следственого управления СК РФ по Ростовской области, пропавшая с детской площажки девочка найдена живой. Подозреваемый в похищении маленького ребенка молодой человек задержан.
«В ходе проведенных сотрудниками регионального Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий девочка найдена живой», - цитирует заявление правоохранителей РИА Новости.
Ребенок передан родителям. В отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное производство по статье «Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего». Решается вопрос с избранием ему меры пресечения.