Пропавшая в Москве фигуристка Алина Горбачева найдена

По некоторым данным, девушка знала, что ее ищут, а домой идти как раз и не хотела. Несколько раз за день она была в кафе, как позже выяснили правоохранители, отсматривая видеозаписи с камер видеонаблюдения.

Уже вечером вторника стало известно, что девушку нашли в одном из кинотеатров в «Крокусе» в Москве сотрудники полиции. В отношении известной фигуристки противоправных действий не совершалось.