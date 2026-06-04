Пропавшего на месяцы россиянина нашли в тюрьме в Китае и вернули домой

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что пропавшего на несколько месяцев россиянина удалось найти в тюрьме в Китае и вернуть домой. По ее словам, мужчина уехал в Таиланд, где у него возникли проблемы с документами, позже он рассказал родственникам, что находится в КНР, а затем связь с ним прервалась, передает « Лента.ру ».

Близкие месяцами не знали, где он и что с ним. Все это время, как пояснила омбудсмен, россиянин находился в заключении и ждал решения китайской иммиграционной полиции. После того как помощники Лантратовой обратились в МИД России, местным властям была направлена нота с учетом жалоб мужчины на состояние здоровья. В итоге его депортировали, и он уже воссоединился с семьей.