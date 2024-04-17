Пропавшего родственника блогера-миллионера Яна Топлеса нашли мертвым

Мужчину из Междуреченска искали с февраля 2024 года, но поиски закончились трагедией. Издание «Vse42.ru» сообщает, что пропавшим числился родственника известного видеоблогера Яна Топлеса (Ян Лапотков).

Сообщения о пропаже 29-летнего жителя Междуреченска появилось в феврале 2024 года. Полагали, что мужчина уехал для трудоустройства на работу в Новосибирск. Именно там недавно нашли тело пропавшего. Ян Топлес подтвердил смерть родственника.

«Его больше нет. Спасибо вам за слова поддержки! Если бы Толя был жив, он бы обнял каждого, по-братски, со свойственной ему доброй улыбкой», — написал блогер 17 апреля.

По уточненным данным, пропавший являлся братом супруги блогера. После пропажи видеомейкер просил помощи в поисках. Поклонники выразили соболезнования блогеру.

Ранее сообщалось, что турист из России пропал в опасных джунглях на три месяца, но был найден живым в Панаме. Все это время ему пришлось выживать в почти нетронутой человеком локации планеты.