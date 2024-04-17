Пропавший в латиноамериканских джунглях россиянин Косаров найден живым в Панаме

Российский путешественник Владимир Косаров (Комаров) пропал во время похода по участку практически неосвоенной и крайне опасной территории на границе Центральной и Южной Америки. Недавно он дал о себе знать уже из Панамы, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot.

По походу Владимира Косарова можно снимать фильм о выживании. Он отправился осваивать Дарьенский пробел, который рассчитывал покорить за две недели, однако пропал на три месяца. С ним не удавалось связаться друзьям и близким. Лишь недавно из Панамы он сам дал о себе знать, а также рассказал, как ему удалось выжить в походе по тайным тропам.

Оказалось, что россиянин за это время действительно подвергался опасности. Латиноамериканские джунгли были не такими приветливыми, как думал турист. За все время путешествия мужчина болел малярией, падал с обрыва, был вынужден есть лягушек, улиток и змей. Также его неоднократно грабили местные банды. С экзотическим заболеванием Косаров попал в карантин, отлежался там и смог выйти на связь.

«Выживал как мог, но выжил! Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», — отметил путешественник.

Дарьенский пробел находится на границе Колумбии и Панамы. Это место считается одним из самых опасных в мире. Там нет никаких благ цивилизации, зато есть агрессивные банды и дикие звери, туча ядовитых насекомых, змей и лягушек, а также непроходимые болота и тропы. Участок считается почти неосвоенным человеком, именно потому он продолжает будоражить умы множества авантюристов. Некогда считавшийся пропавшим турист Косаров уже вряд ли повторит свой экстремальный опыт.