Пропавшего рыбака из Ноябрьска нашли на озере Ханто

Спасатели «Ямалспаса» вышли на поиски исчезнувшего на просторах Ханто рыбака 7 октября. Мужчину искали больше двух часов. Его удалось обнаружить около 21.00 в резиновой лодке. Как объяснил сам пленник водоема, он отправился на любимое дело, но из-за непогоды застрял на Ханто.

Северянина успешно эвакуировали с противоположного берега, он не пострадал. Его благополучно вернули домой.

Спасатели ЯНАО также недавно спасли двух человек, которые застряли на озере с заглохшим мотором.

Ранее сообщалось, что в Непале погибла группа российских туристов. Их телане могут вытащить из природной зоны.