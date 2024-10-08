Mash: тела россиян, сорвавшихся с горы в Непале, не могут поднять из пропасти

Тела россиян, сорвавшихся в пропасть на горе в Непале, до сих пор не могут поднять, сообщил Mash.

По информации источника, вертолету не удается приземлиться в той местности. Спасателям придется спускаться к телам российских граждан на лебедке.

Трагический инцидент произошел недавно. В начале прошлого месяца группа россиян решила совершить спортивное восхождение на гору Дхаулагири без использования кислорода. Пеший экстремальный тур должен был завершиться 5 октября.

По сообщениям местных властей, группа туристов упала с высоты 7,6 тыс. м из-за того, что один из восходивших начал падать, утащив с собой других.

По информации Mash, перед восхождением здоровье путешественников проверили. Отмечается, что все показатели были в норме. Участники тура за этот поход заплатили от 2 до 2,8 тыс. долларов. Руководили группой опытные инструкторы Александр Душейко и Валерий Шамало. Первый — мастер спорта международного класса, второй — кандидат в мастера спорта.

Единственным выжившим оказался Шамало. При восхождении он почувствовал себя плохо, но спуститься вниз решил в последний момент.

Ранее сообщалось, что унесенную течением у острова Пулау Реонг туристку нашли внутри акулы.