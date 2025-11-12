Пропавшие в тундре: что стало с мужчинами, ставшими заложниками ледяной пустыни

Трое жителей ЯНАО, пропавших 10 ноября во время поездки на снегоходе «Буран» из Белоярска, найдены живыми в чуме, расположенном в 60 километрах севернее города. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на информагентство «Приуралье».

Спасательная группа обнаружила северян в удовлетворительном состоянии — медицинская помощь им не потребовалась. Причиной отсутствия связи с родственниками стало не повреждение техники, а банальное отсутствие покрытия сотовой сети в районе их нахождения, что типично для отдаленных районов тундры.

Отмечается, что поисковая операция была организована оперативно: к ней подключились глава села, участковый и родственники пропавших, использовавшие для поисков снегоход и трэкол.

