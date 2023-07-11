Пропавших без вести туристов в Пермском крае нашли живыми

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , все 22 человека найдены здоровыми. Однако, в любом случае, их осмотром в скором времени займутся медицинские работники.

Согласно информации, опубликованной в социальных сетях министерства территориальной безопасности региона, пропавшая туристическая группа обнаружена живой в полном составе, а это – 22 человека. К слову, их нашли сотрудники Губахинского аварийно-спасательного формирования.

Ранее стало известно, что еще 4 июля группа взрослых, включая 11 детей, начала свое сплавление по реке Усьва в Пермском крае. Изначально план был таков, что водитель через несколько дней, 9 июля, встретит всех туристов в одноименном поселке. Однако он их так и не дождался. В итоге были объявлены поиски пропавшей группы, по результатам которых удалось обнаружить каждого живым и здоровым.