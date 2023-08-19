Пропавший кинокритик Медведев найден мертвым в Подмосковье

Куратор российских кинофестивалей 2morrow и «Зеркало» Алексей Медведев пропал почти месяц назад. Накануне, как проинформировали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», удалось обнаружить его тело на территории Московской области в районе города Мытищи.

Как приводится в публикации, тело Медведева нашли путейщики рядом с железной дорогой. При нем было его удостоверение личности.

«Найден, погиб. Соболезнования родным и близким», — говорится на сайте «Лиза Алерт».

53-летний кинокритик пропал еще 21 июля. В настоящее время полицейские выясняют все причины его смерти.