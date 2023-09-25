Пропавший режиссер БДТ Александр Никаноров обнаружен мертвым

На странице петербургского Большого драматического театра написали, что он трагически умер на 41-м году жизни. Об этом также сообщает RT .

Стало известно, что ранее пропавшего Александра Никанорова, режиссера Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге, нашли мертвым.

Напомним, что еще 21 сентября он выехал из дома на велосипеде, после чего не объявлялся два дня, из-за чего его близкие, друзья и коллеги начали беспокоиться. Ситуацию усугубляло то, что Никаноров не взял с собой ни телефон, ни какие-либо документы.

На поиски пропавшего режиссера БДТ отправились полицейские и волонтеры. Также в операции помогали люди, которые считали себя его другом. Активные поиски продолжались до тех пор, пока тело Александра Никанорова не обнаружили.

Несомненно, это огромная потеря не только для БДТ, но и для всех, кто был с ним лично и заочно знаком. В театре скорбят по ушедшему режиссеру и выражают соболезнования близким.