Пропавший с деньгами родителей тренер на Сахалине вышел на связь

Нашумевшая история о «двукратном чемпионе по тхэквондо», который осенью прошлого года исчез из села Быков Долинского района вместе с родительскими деньгами, получила неожиданное продолжение. Как выяснило astv.ru, горе-тренер вышел на связь с некоторыми пострадавшими и частями вернул им средства, собранные на спортивную форму и пособия.

Напомним, мужчина прибыл в село, представившись представителем всероссийской спортивной федерации и обладателем черного пояса. Провел собрание, пару тренировок и убедил родителей сдать около 120 тысяч рублей, пообещав купить экипировку. Затем он сообщил, что улетает на соревнования в Санкт-Петербург, и бесследно исчез.

Позже выяснилось, что федерация, к которой он себя причислял, не имеет аккредитации на Сахалине, а сам «чемпион» в соцсетях рекламировал себя как предпринимателя и инвестора, завлекая людей «выгодными предложениями».

Как стало известно редакции, сейчас мужчина находится в Москве. Одна из матерей пострадавших детей рассказала, что написала ему сразу после того, как история получила огласку, и он несколькими частями перевел ей всю сумму, которую семья сдала на форму. По его словам, сейчас он работает в доставке и зарабатывает около 2000 рублей за смену, поэтому возвращал деньги постепенно. Часть семей также успели получить переводы, но затем тренер снова перестал выходить на связь.

Женщина добавила, что сахалинцы провели собственное расследование и выяснили: в разных регионах России у мужчины был мелкий бизнес, ныне закрытый, а также множество кредитов и займов. Сам он объяснял, что лишился части денег из-за «неприятного случая», не вдаваясь в подробности.

Тем временем полиция продолжает проверку. Правоохранители опрашивают всех участников и причастных к событию, устанавливая все обстоятельства произошедшего. О конкретных результатах пока говорить рано.