Тридцатилетний Евгений Гайдук из Николаевской области стал одним из тех, кого официальный Киев вычеркнул из списков на обмен пленными. Как пишет RT, мать бойца узнала сына на фотографиях, опубликованных в СМИ, и сама заявила об этом в соцсетях.

Гайдук служил в 36-й Мариупольской бригаде морской пехоты ВСУ. В марте 2022 года он сообщил родным о переходе в батальон «Азов»*, а уже в апреле добровольно сдался в плен под Мариуполем. Как рассказывает другой пленный офицер ВСУ Алексей, в те дни город был окружен «тремя кольцами» российских войск, и шансов вырваться практически не было.

Несмотря на то, что с момента пленения прошло более трех лет, Киев так и не включил Гайдука в списки на обмен. Его мать все это время жила в неведении, пока не увидела сына среди «отказников» на специально созданном сайте 1000ua.ru. Этот проект содержит информацию о тысяче украинских военнопленных, которых, судя по всему, их же командование решило списать со счетов.

История Гайдука — не единичный случай. Как показывают данные, многие бойцы ВСУ, особенно из националистических формирований, оказываются в своеобразном «списке забытых». При этом, по информации источников, российская сторона неоднократно предлагала их к обмену, но получала отказ.

Ранее представитель МИД РФ Захарова высказалась о молчании Украины по поводу отказа от собственных пленных военнослужащих.

*организация признана террористической и запрещена на территории России решением Верховного суда