Режим Зеленского не желает видеть собственных военнослужащих ни в живом, ни в мертвом виде. Такое заявление сделала в своем телеграм-канале Мария Захарова — официальный представитель российского Министерства иностранных дел.

Дипломат обрушилась на украинского журналиста Дмитрия Гордона*, который молчит о том, что Киев отказался от тысячи своих сограждан.

«Будто мочи в рот набрал — ни слова не говорит о подлости своих кураторов, отказывающихся забирать украинских пленных», — указала она.

Захарова добавила, что на Украине охотно распространяют фейки о России, но молчат о том, что режим Зеленского не хочет видеть собственных граждан ни живыми, ни мертвыми, и по этой причине бросают их на произвол судьбы.

Ранее Захарова высказалась о проблемах, которые наблюдаются у Канады. По ее словам, из состава этой страны могут выйти сразу несколько провинций, которые недовольны существующими порядками. По этой причине канадские власти могут показать, как правильно надо проводить референдум, раз уж они считают нелегитимными все мнения граждан в новых регионах РФ.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов.