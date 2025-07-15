Пропавший на болотах россиянин был найден мертвым

В окрестностях Салехарда печально завершилась поисковая операция по спасению местного жителя, заблудившегося в болотистой местности. Об этом сообщил корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел 14 июля, однако сигнал о помощи поступил спасателям лишь на следующий день. Пока связь с пострадавшим сохранялась, он успел сообщить о сильной боли в ногах и полной невозможности передвигаться. Также он уточнил, что застрял в болотистой местности.

К поискам подключились профессионалы «Ямалспаса» и волонтеры. Район обследовали комплексно: с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов, а на земле — методом сплошного прочесывания местности цепью. Поиски завершили в тот же день, но помочь мужчине не успели: он был обнаружен без признаков жизни. Точную причину смерти установят специалисты.

Ранее сообщалось, что более пяти часов поисков провели спасатели, пытаясь найти пропавший Ми-8.